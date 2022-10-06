ALTIN PORTAKAL SAHNESİNE SAÇLAR KESİLDİ! - Son Dakika
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ALTIN PORTAKAL SAHNESİNE SAÇLAR KESİLDİ!

06.10.2022 12:37
ALTIN PORTAKAL SAHNESİNE SAÇLAR KESİLDİ!

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen Jale İncekol'un, 20 kadının yolculuğunu anlattığı belgeseli 'Narperi'nin Bileziği' izleyiciyle buluştu. Film ekibi ve oyuncular, gösterim sonunda, İran'da saçı gözüktüğü gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi anmak için saçlarını kesti.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jale İncekol'un pandemi döneminde Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 20 kadının yolculuğunu anlattığı belgeseli, özel gösterim olarak izleyiciyle buluştu.

'MÜCADELENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'

Film ekibi ve oyuncular, söyleşi sonrası İran'da saçı gözüktüğü için polis tarafından gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi anmak adına sahnede saçlarını kesti.

Kesik saçlar, kutuda toplandı. Filmin yönetmeni Jale İncekol, kadınların hikayesini anlatmak istediklerini ve festivalde oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Filmin ilk festivalinin Altın Portakal olması benim için çok değerli.

Bütün ekibimle beraber filmi burada izledik. Mahsa Amini'nin polis şiddetiyle katledilmesinden sonra İran'da kız kardeşlerimizin başlattığı mücadelenin bir parçası olduğumuzu göstermek istedik.

Yalnızca İran'da değil, ülkemizde kadınlara uygulanan şiddetin son bulması en büyük dileğimiz.

Bu mücadelenin bir parçası olmak hepimizin sorumluluğu.

Biz sonuna kadar insanların özgürce yaşayabilmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

Saçlarını kesmelerinin sembolik bir şey olduğunu belirten İncekol, Bu konuya bir parça daha dikkat çekmek istedik.

Medyada çok fazla yer bulduğunu düşünmüyorum. Gündem çok hızla değişiyor.

Yerine başka acı ve üzüntüler ekleniyor. Biz bu mücadeleyi sürdürmezsek karanlıktan kurtulamayacağız.

Bunun için bütün kadınlar ve bizimle birlikte yürüyen erkeklerle beraber hep birlikte olacağız" diye konuştu.

Filmde oynayan kadınlar ise çok heyecanlı olduklarını, yaşadıkları süreçle birlikte hayatlarının değiştiğini söyledi.

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Kaynak: Magazinkolik

Mahsa Emini, İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ALTIN PORTAKAL SAHNESİNE SAÇLAR KESİLDİ! - Son Dakika

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