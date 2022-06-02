Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika
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Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı

02.06.2022 08:09

Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında 11 nisanda başlayan hakaret davasında kazanan taraf Depp oldu. Jüri, Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca Depp'de, Heard'e 2 milyon dolar ödeyecek.

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi.

HEARD 15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Hakaret davasını kaybeden Amber Heard, Johnny Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek

ÜNLÜ İSİMLER TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ

Virginia'daki bölge mahkemesinde verilen kararın ardından Depp'in hayranları adliye önünde tezahüratta bulundu. 11 Nisan'da başlayan 6 haftalık duruşmada hem Depp hem de Heard, birbirlerini tacizle ve ilişkileri sırasında şiddet uygulamakla suçladı. Davaya tanık olarak gelenler arasında süper model Kate Moss ve aktör Ellen Barkin gibi ünlü isimler yer almıştı.

Hakaret davasını kaybeden Amber Heard, Johnny Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR İLE DAVA AÇILMIŞTI

Deep, Heard'ın 2018 yılında ilişkileri boyunca şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından eski eşine dava açmıştı. Depp eski eşi Heard'ın kendisini aile içi taciz kurbanı olarak tanımladığı Washington Post'taki bir köşe yazısında kendisine iftirada bulunduğunu iddia ederek tarafına 50 milyon dolar ödenmesini istemişti. Heard ise, eski eşi Deep'in kendisine karşı bir "karalama kampanyası" başlattığını iddia ederek 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Depp'in avukatı Camille Vasquez mahkemede yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme salonunda bir aile içi taciz kurbanı var ama o Heard değil" ifadelerini kullanmış, Depp'in Heard tarafından "sürekli sözlü, fiziksel ve duygusal tacize" maruz kaldığını söylemişti. Vasquez ayrıca, Heard'ın dava boyunca çok fazla kişiye "yalan söylediğini" ifade etmişti.

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Amber Heard ve Johnny Deep arasındaki hakaret davası sonuçlandı! Deep, 15 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika
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