Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı - Son Dakika
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Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı

05.10.2022 09:01
Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı

Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında süren davada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Jolie, Pitt'in kendisine ve bir çocuğuna şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Jette çıkan bir tartışma sonrasında 6 çocuğumuzdan birini boğazladı ve benim üzerime bira döktü. Benim saçımı çekti ve duvara fırlattı" dedi. Pitt, iddiaları kabul etmezken alkol sorunu olduğunu söyledi.

Ünlü çift, Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında devam eden boşanma davası ile ilgili iddialar ve suçlamalar giderek artıyor. 47 yaşındaki Jolie'nin söyledikleri bomba etkisi yarattı.

"ÇOCUĞUMUZU BOĞAZLADI, ÜZERİME BİRA DÖKÜP SAÇIMI ÇEKTİ, DUVARA FIRLATTI"

Dün mahkemeye sunulan ifadelerde Jolie, 58 yaşındaki Pitt'in çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Jolie, "Jette çıkan bir tartışma sonrasında 6 çocuğumuzdan birini boğazladı ve benim üzerime bira döktü. Benim saçımı çekti ve duvara fırlattı" dedi.

Jolie, daha önce bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmak istemediğini fakat buna zorlandığını söylerken Pitt ise çocuklarına şiddet uygulamadığını fakat alkol sorunu olduğunu dile getirdi.

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Angelina Jolie, Brad Pitt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı - Son Dakika
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