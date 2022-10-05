Angelina Jolie'den boşanma aşamasındaki Brad Pitt'le ilgili bomba iddia: Bana ve çocuğuma şiddet uyguladı

Ünlü çift, Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında devam eden boşanma davası ile ilgili iddialar ve suçlamalar giderek artıyor. 47 yaşındaki Jolie'nin söyledikleri bomba etkisi yarattı.

"ÇOCUĞUMUZU BOĞAZLADI, ÜZERİME BİRA DÖKÜP SAÇIMI ÇEKTİ, DUVARA FIRLATTI"

Dün mahkemeye sunulan ifadelerde Jolie, 58 yaşındaki Pitt'in çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Jolie, "Jette çıkan bir tartışma sonrasında 6 çocuğumuzdan birini boğazladı ve benim üzerime bira döktü. Benim saçımı çekti ve duvara fırlattı" dedi.

Jolie, daha önce bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmak istemediğini fakat buna zorlandığını söylerken Pitt ise çocuklarına şiddet uygulamadığını fakat alkol sorunu olduğunu dile getirdi.