Angelina Jolie... KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ! - Son Dakika
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Angelina Jolie... KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ!

05.10.2022 12:37
Angelina Jolie... KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ!

Boşanmalarıyla tüm dünyayı şoke eden Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, her ikisinin de sahibi olduğu bir şaraphanenin satışı nedeniyle davalık oldu. Jolie'nin bu dava kapsamında yaptığı bazı açıklamalar tüyleri diken diken etti.

Angelina Jolie Salı günü, eski kocası Brad Pitt'e, her ikisinin de sahibi olduğu Fransız şaraphanesinin satışı nedeniyle üst üste yasal işlem başlatmasının ardından karşı dava açtı.

Çiftin Eylül 2016'da yaşadığı ayrılığın ardından Jolie, Eylül 2021'de şaraphane Chateau Miraval'daki hissesini sattı.

BOŞANMALARININ NEDENİNİ ANLATTI

Ancak Pitt, mülkün ortak sahibi olmaya devam edeceklerine dair yazılı olmayan bir anlaşmaları olduğunu savundu ve hissesini sattığı için Jolie'ye dava açtı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan mahkeme belgelerinde Jolie, Eylül 2016'da boşanmalarına yol açan ve Pitt'i şiddet uygulamakla suçlayan tartışmayı detaylandırdı.

KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ

Dosyalamada, durumu asla kamuoyuna açıklamak istemediğini, ancak elinin zorlandığını belirten 47 yaşındaki Jolie, 58 yaşındaki Pitt'i altı çocuğundan birini 'boğmakla' suçladı. Bir diğerine tokat attığını da iddia eden Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisini de saçından tutup duvara çarptığını anlattı.

ÇOCUKLAR TUVALETE BİLE GİDEMEDİ

Jet hareket halindeyken yaşanan olayda çocuklar önce birbirlerini korumak için cesurca babalarıyla mücadele etti ardından ise korkularından yolculuk boyu hareket edemedi ve battaniye altında sinip kaldı.

Avukatlar yaşananları anlatırken 'Kimse tuvalete gitmeye cesaret edemedi.

Pitt periyodik olarak uçağın arkasından çıkıp onlara bağırıp küfretti' dedi.

Pitt'in Eylül 2016'da Fransa'dan California'ya gerçekleşen uçuştaki davranışlarının çocukları travmatize ettiğini, kendisinin de sırtında ve dirseğinde yaralar bıraktığını söyleyen Jolie, uçuştan sadece beş gün sonra boşanma davası açtı.

Pitt, alkolle ilgili sorunları olduğunu kabul etse de çocuklara yönelik şiddeti her zaman reddetti.

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Kaynak: Magazinkolik

Angelina Jolie, Brad Pitt, Eylül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Angelina Jolie... KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Angelina Jolie... KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ! - Son Dakika
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