Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.
Son Dakika › Magazin › Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü - Son Dakika Magazin