Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı - Son Dakika
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Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı

29.04.2022 11:07
Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı

2 yıl önce Mesut Doğan ile nikah masasına oturan şarkıcı Rojin (42), Amerika'da doğum yapmak hazırlık yaparken erken doğum nedeniyle erkek bebeğini Türkiye'de dünyaya getirdi. Bebeğin ismi bakın ne oldu...

Sık sık anne olmak istediğini dile getiren Rojin, sonunda aradığı mutluluğa kavuştu.

Amerika'da doğum yapmak için tüm hazırlıkları yapan, hatta orada ev tutan ünlü şarkıcı, oğlu Rodin'i Türkiye'de Amerikan Hastanesi'nde beklediğinden erken kucağına aldı.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

Hayranlarıyla paylaştığı duygusal fotoğraflarla mutluluğunu dile getiren Rojin, "Oğlumu kucağıma alınca tarifsiz bir duygu yaşadım. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin. Oğlumuz beklediğimizden erken dünyaya gelmiş olsa da sağlık durumu oldukça iyi. Mesaj atan, arayan, merak eden herkese sonsuz teşekkürler." dedi.

ROJİN KİMDİR?

Rojin, 180 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise son sınıfta Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Tiyatro Bölümü'ne girmiştir. Ancak belediye başkanı değişince kapatıldığı için Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne kaydolmuş ve Şan Bölümüne geçiş yapmıştır. 2008 yılında Güldünya Şarkıları albümünde Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısını yorumlamıştır.

1 Ocak 2009'da TRT 6'da Rojiname isimli sabah programını sunmaya başlamış, 13 Nisan 2009 tarihinde üzerindeki baskılar nedeniyle kanaldan istifa ederek çekimlere gitmemiştir. Zaman zaman televizyonla sorunlar yaşadığı söylenmiştir. 10 Mayıs 2009'dan beri Show TV'de yayınlanan "Korolar Çarpışıyor" adlı programa yarışmacı olarak katılmış ve finale kalmıştır.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok festival ve organizasyonda konserler vermiş, 25 farklı tiyatro eserinde değişik roller almıştır. 6 farklı müzik albümü olan Rojin, müzik kariyeri dışında insani destek ve yardım kampanyaları ile ilgili aktif çalışmalar yürütmektedir.

Verdiği konserlerden elde ettiği fon ile 1999 Marmara ve 2011 Van Depremzedelerinin hem fiziki hem de tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmuştur. Van'da yaşayan boşanmış, zor durumda olan kadınlar ve çocukları için geliştirtiği "Van Benim Van'ım" kampanyası ile bölgede psiko-sosyal ve ekonomik destek üzerine çalışmalar yürütmüştür.

2014 yılı, 3 Ağustos'ta Şengal'de meydana gelen büyük vahşette ailesini, yakınlarını kaybeden, tecavüze uğrayan 580 çocuğun hayata tutunmaları için başlattığı " New Life; Hello Tomorrow" adlı yardım kampanyasının yürütücüsüdür. 2020 yılında iş insanı Mesut Doğan ile evlenmiştir.

Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı
Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı
Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rojin, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Anne Oldu! Türkiye'de Erken Doğum Yaptı - Son Dakika


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