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Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? - Son Dakika

Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır?

02.02.2022 15:42

Star Tv'nin sevilen dizilerinden biri olan Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı. Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir bomba etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekâsı bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler.

Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiğiyle yüzleşmektedir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar. Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir…

Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar.

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Annemizi Saklarken, Hande Doğandemir, Star Tv, Kutsi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır? - Son Dakika
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