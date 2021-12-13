Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?

Star TV'de ekran macerasına başlayan yeni dizi Annemizi Saklarken hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla göz doldurdu. Dizide Kutsinin canlandırdığı Sosyopat Dündar karakteri ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. İnsanlar Dündar'ı çözmeye çalışırken, bir yandan da sosyopat kişiler ve davranışları hakkında araştırmalara başladı.

KUTSİ'NİN ROLÜ ŞAŞKINLIK YARATTI

Kutsi Annemizi Saklarken dizisinde bugüne kadar aldığı rollerden çok daha farklı bir karakter ile izleyicinin karşısına çıktı. Sosyopat Dündar karakterini canlandırmadaki başarısı ile göz dolduran Kutsi birçok kişinin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada Kutsi'nin hayat verdiği Dündar karakteri ile ilgili, "En beğendiğim rolü oldu" yorumları yapıldı.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Antisosyal kişilik bozukluğu, diğer adıyla sosyopati olarak adlandırılır. Psikopati ile ilgisi olan bu psikolojik bozukluğa sahip kişiler sosyopat olarak adlandırılır. Sosyopatı psikopattan ayıran en önemli özellik semptom farklılığıdır. Sosyopati psikopatiye nazaran daha hafif seyreder. Antisosyal kişilik bozukluğu akıl hastalığı değil kişilik bozukluğudur.

SOSYOPAT NE DEMEK?

Sosyopati ya da antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilere halk arasında sosyopat adı verilir. Sosyopatların hayat öyküsüne bakıldığında, genellikle yaşamın ilk yıllarında şiddet, sevgisizlik, taciz gibi olayların varlığına rastlanır. Sosyopatlar genelde suça meyilli kişiliklerdir. Hayatlarının bir kısmında veya genelinde suç ve saldırganlık vakalarına rastlanmaktadır. Çocukluk döneminde akranlarına ya da hayvanlara şiddet gösterdiklerine sıkça rastlanır. Genelde 18 yaşına gelmeden sosyopati belirtileri kendini gösterir ve teşhis bu yaşa kadar tanımlanmış olur.

SOSYOPATLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sosyopatlar için aile, arkadaşlık, aşk gibi yakın ilişki gerektiren durumlar söz konusu olamaz. Empati, şefkat, merhamet gibi duyguların yokluğu bu kişilerin bu tip ilişkilerde yer almasını engeller. Kontrol edemedikleri bir öfkeye sahip olan sosyopatlar insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmaz. İç dünyalarına gömüldükleri için zihinsel becerileri gelişmiştir.

SOSYOPATLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?