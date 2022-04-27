Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler olacak? Sadun gizlice DNA testi mi yaptıracak? - Son Dakika
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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler olacak? Sadun gizlice DNA testi mi yaptıracak?

27.04.2022 14:32

Bu akşam 4. bölümle izleyici karşısına çıkacak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne hiçbir şey bilmemesine rağmen, Meryem'e yardım etmek için elinden geleni yapar. Çınar ise, Sadun ile gerçeği öğrenmek Defne ile yüzleşmek ister.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci gibi isimlerin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar ise Defne ile Sadun'un geçmişte yaşadıklarını öğrenmesiyle çılgına döner.

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Hastaneye yatırılan çocuğun kendi çocuğu olduğunu bilmese de bu üzüntüye daha fazla dayanamaya Sadun gizlice DNA testi yaptırıyor.

Meryem'in çocuğu Defne'ye vermek istememesi de bu hamlede etkili olurken gelecek DNA testi sonrası Defne ve Meryem arasında yeni bir savaşın başlayacağını gösteriyor. Çınar ise Defne Sadun'un evliliğini öğrenmesiyle büyük olay çıkartır.

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Son Dakika Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler olacak? Sadun gizlice DNA testi mi yaptıracak? - Son Dakika


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