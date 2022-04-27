Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler olacak? Sadun gizlice DNA testi mi yaptıracak? - Son Dakika

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker ve Selin Yeninci gibi isimlerin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar ise Defne ile Sadun'un geçmişte yaşadıklarını öğrenmesiyle çılgına döner.
Hastaneye yatırılan çocuğun kendi çocuğu olduğunu bilmese de bu üzüntüye daha fazla dayanamaya Sadun gizlice DNA testi yaptırıyor.
Meryem'in çocuğu Defne'ye vermek istememesi de bu hamlede etkili olurken gelecek DNA testi sonrası Defne ve Meryem arasında yeni bir savaşın başlayacağını gösteriyor. Çınar ise Defne Sadun'un evliliğini öğrenmesiyle büyük olay çıkartır.
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