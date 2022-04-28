Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar - Son Dakika
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Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar

28.04.2022 15:38
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar

'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin Meryem'i Selin Yeninci, twitter'da trend topic listesinden düşmüyor. Yeninci hakkında yapılan yorumlar şaşırttı. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Selin Yeninci, dört haftadır Twitter'da trend topic listesinde yer alıyor. Her bölüm yükselen bir reyting grafiğine sahip olan 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, izleyiciyi ekrana kilitleyen performansıyla yayın akşamları Twitter'ın gündeminden inmiyor.

Tv8'de yayınlanan dizide Meryem rolünü canlandıran oyuncu, karakter yaratmadaki ustalığıyla ilgili de sık sık övgü alıyor.

Oyuncu hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Selin Yeninci mi, kadın enflasyon oranı gibi yükseliyor, parlıyor.", "Meryem ve küçük sırrı her hafta seyirciyi ekrana kilitliyor.","Selin Yeninci büyücü gibi, yarattığı her karakterle bizi büyülüyor ve kendine bağlıyor.", "Selin bu kez de Meryem ile harikalar yaratıyor, memleketin açık ara en yeteneklisi."

Selin Yeninci 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Saniye karakterini fenomene dönüştürmüş, diziden ayrıldığında hayranları ölen karakterin ardından helva dağıtmıştı.

CANNES YOLCUSU

Sinemada da ödüllü bir çok filmde oynayan ve festivallerden ödül kazanarak bu alanda kendine başarılı bir kariyer yolu açan Selin Yeninci önümüzdeki ay Cannes'a gidecek. Oynadığı Emin Alper'in son filmi 'Kurak Günler' Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisine Türkiye'den giren tek film oldu.

SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAK

Televizyon ve sinemada yükselişini sürdüren oyuncunun önümüzdeki yaz da bir sinema filminde oynamayı planladığı öğrenildi.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar

YORUMLAR
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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler olacak? Sadun gizlice DNA testi mi yaptıracak? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde bu akşam neler olacak? Sadun gizlice DNA testi mi yaptıracak?

Annenin Sırrıdır Çocuk, Twitter, Cannes, Tv8, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar - Son Dakika


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