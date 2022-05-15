Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı - Son Dakika
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Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı

15.05.2022 22:49
Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı

Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat olan ve 15 Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Oya Aydoğan bugün aramızdan ayrılalı tam 5 yıl oldu. Oya Aydoğan'ın Latif Demirbağ ile evliliğinden dünyaya gelen ve tek çocuğu olan Gurur Aydoğan, annesinin vefatının yıldönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

2016 yılında hayatını kaybeden Oya Aydoğan vefatının 5. yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor... Kariyeri boyunca, 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu Oya Adoğan, 8 Mayıs 2016'da yemek yerken boğazına takılan yemeği çıkartmak isterken aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat olmuş, 15 Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 59 yaşında vefat eden Aydoğan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti.

Oya Aydoğan aramızdan ayrılalı bugün tam 5 yıl oldu. Oya Aydoğan'ın 1988–1989 yılları arasında ikinci evliliğini yaptığı Latif Demirbağ'dan dünyaya gelen oğlu Gurur Aydoğan, annesinin 5. ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Oya Aydoğan ile yıllar önce çekilen bir karesini paylaşan Gurur Aydoğan, fotoğrafa "Ne yazık ki zaman su gibi akıp geçiyor.. Bugün sensiz 6 yıl.. Mekanın cennet olsun Meleğim. Sonsuza kadar aklımdasın ??" notunu düştü.

Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı
Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı
Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı
Annesi İçin Duygusal Paylaşımı Yürek Yaktı

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Kaynak: Snob Magazin

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