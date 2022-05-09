Seda Sayan, yedinci evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı.

Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

NİKAHTA TÜM GÖZLER OĞULCAN ENGİN'İ ARADI

Nikahta tüm gözler Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i aradı. Ancak Engin'in nikaha katılmadığı ortaya çıktı.

"SESSİZ SEDASIZ EVLEN!"

Oğulcan Engin'in annesine "Sessiz sedasız evlen" uyarısında bulunduğu, Seda Sayan'ın ise bu uyarıyı dikkate almadığı ve Engin'in bu duruma sinirlendiği iddia edildi.

ANNESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmenin ardından Oğulcan Engin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Engin, Anneler Günü'nde annesi Seda Sayan ile fotoğrafını paylaştı. Engin, fotoğrafın altına herhangi bir not düşmedi.

Ünlü ismin bu paylaşımını görenler, "Buzlar erimiş galiba" ve "Fotoğrafın altına not yazmaması kafa karıştırıcı" yorumlarını yaptılar.

OĞLUNDAN 2 YAŞ BÜYÜK

Öte yandan Seda Sayan'ın nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten'in, oğlu Oğulcan Engin'den 2 yaş büyük olması da şaşkınlık yarattı. Engin'in bu evlilik sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

"YANIMDA BİRİ OLSUN İSTERDİM"

Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin kimdir, nereli, kaç yaşında; 30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Oğulcan Engin aslen Trabzonludur. Annesi şarkıcı Seda Sayan, babası Beşiktaşlı eski futbolcu Sinan Engin'dir.

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minikler takımında futbol oynamaya başladı. 2001 yılında profesyonel lisansını aldı.

2007-08 sezonunda Beşiktaş PAF takımında kaptan oldu. U17 ve U18 kategorilerinde Türkiye Milli Takımı forması giydi.

Oğulcan Engin, 2012 yılında futbolu bıraktı ve İtalya'nın Milano kentine giderek European Shool Of Economics'te ekonomi eğitimi aldı.

2019 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yapım ekibine dahil oldu.

OĞULCAN ENGİN ÖZEL YAŞAMI

1990 doğumlu olan Oğulcan Engin, 2021 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Uzun süredir oyuncu Miray Daner ile beraberdir.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikahla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.

Seda Sayan, 24 Nisan 2022'de yedinci evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı.