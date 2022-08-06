Hande Dönmez: "Yeni single yolda" - Son Dakika
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Hande Dönmez: "Yeni single yolda"

06.08.2022 14:31
Hande Dönmez: "Yeni single yolda"

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı.

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı.

'Herkes Yaralı' şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıkan Dönmez, "Her gün her saniye sahneye çıksam da sizlerin karşısına çıkınca beni bir heyecan basıyor. Buradan sizlere bakmanın heyecanını ben kelimelerle anlatamam. Hoş geldiniz iyi ki bana heyecan verdiniz" dedi. Duygusal şarkılarla programına devam eden Dönmez, "Size buradan bir de müjde vereyim. Sevgili Şebnem Sungur'un bestesi ve Erhan Bayrak'ın aranje ettiği yeni single'ımız 'Püsküllü Bela'yı bu ayın 12'sinde beğenilerinize sunacağız. Bunun heyecanını ayrıca yaşıyorum umarım sizler de beğeneceksiniz" diyerek şarkılarına devam etti.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan güzel sanatçı, performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Dönmez: 'Yeni single yolda' - Son Dakika

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