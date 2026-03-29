Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, saha içerisinde olduğu gibi saha dışındaki özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİLER

21 yaşındaki genç yıldız, kız arkadaşı Duru Nayman ile birlikte yürüyüş yaptığı esnada objektiflere yansıdı. Kamerayı fark eden genç çiftin ilk esnada büyük panik yaşadığı görülürken, daha sonrasındaki samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.

''BAKMAYALIM ORAYA''

Arda Güler'in kız arkadaşı Duru Nayman'a ''Bakmayalım oraya'' şeklinde söylemde bulunduğu görülürken, Nayman da''Bakmayalım'' şeklinde onay verdi. Genç çift, sohbetine devam ederken Arda Güler'in esprili şekilde ''Güzel dur'' şekildeki söylemi kameralara yansırken hayranlarını gülümsetti. Daha sonrasında hızlı adımlarla yürüyüşlerine devam eden ikilinin bu anları, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlardan biri oldu.