Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı

10.07.2022 12:16

Bir dönem ekranları "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak kavuran oyuncu Arda Kural, yaşadığı zorlu günleri geri bırakarak yeniden ekranlarda yer almaya başlamıştı. Kural'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımındaki görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Türk sinema tarihinde izleyicilerin "Yerli Leonardo DiCaprio" adıyla andığı ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

BAYRAM PAYLAŞIMI HAYRAN BIRAKTI

Kötü günleri geride bırakmak için çabalayan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Twitter hesabından yaptığı bayram paylaşımında, son çekilen fotoğrafını paylaşan Arda Kural'a yorum yağdı.

Arda Kural kötü günleri tamamen geride bıraktı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Arda Kural kötü günleri tamamen geride bıraktı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Arda Kural kötü günleri tamamen geride bıraktı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
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Arda Kural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı - Son Dakika
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