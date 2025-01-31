Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu - Son Dakika
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Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

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Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın babasını konuk alan Esra Ezmeci'nin canlı yayında şivesinin kayması üzerine ilginç anlar yaşandı.

31.01.2025 10:03
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Ünlü psikolog ve sunucu Esra Ezmeci'nin programında ilginç bir an yaşandı. Yayına katılan Narin Güran'ın babası Arif Güran ile konuşurken, Ezmeci'nin şivesinin değiştiği fark edildi. Şivesinin değiştiğini fark edip kısa sürede durumu toparlayan Esra Ezmeci'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Arif Güran\'ı konuk alan Esra Ezmeci\'nin şivesi kayınca olanlar oldu

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Son Dakika Magazin Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Apple User:
    şivenin kaydığı yeri gören var mı ? ben göremedim :) 46 1 Yanıtla
  • Abdullah Avcı:
    Esra güran artik ne yapacağını şaşırdı. Hastaların cinsel hayatını ifşa et katilleri savun yokmu buna dur diyen 25 2 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    adama bak 70-80 dönüm öyle çok bişey değil diyor. adamlar 16 kardeş. hepsinin 80 dönüm yeri varmış. toplam 1280 dönüm yapar. buda o köyde insanları maraba yaptığınız anlamına gelir. 6 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    son dakika haber ..Bende size kayayım görün bakın nasıl kayılıyormuş 5 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yapan haber 5 dk izledip bişey yok 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu - Son Dakika
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