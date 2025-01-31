Arif Güran\'ı konuk alan Esra Ezmeci\'nin şivesi kayınca olanlar oldu

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

Ünlü psikolog ve sunucu Esra Ezmeci'nin programında ilginç bir an yaşandı. Yayına katılan Narin Güran'ın babası Arif Güran ile konuşurken, Ezmeci'nin şivesinin değiştiği fark edildi. Şivesinin değiştiğini fark edip kısa sürede durumu toparlayan Esra Ezmeci'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.