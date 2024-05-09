Arif Mübarek, Ekber'in görevini yerine getiremediğini öğrenir ve tetikçi tutar

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Ekber'in görevi yerine getiremediğini öğrenen Arif Mübarek şirketten tanıdığı bir tetikçiyi Ekber'in hizmetine verir. Dağhan ve Kurt Arif'e bir adım daha yaklaşabilmek için esas eve giden noktalardan birine daha baskın yapar.

Bu durumu öğrenen Arif herkesi ayaklandırır, Dağhan ve Kurt'u şeytan ilan edip hedef gösterir.

Dağhan'dan ayrılan Aydan çok öfkeliyken Oya bu durumdan gayet memnundur. Aydan, Enver'le iş birliği yapıp Dağhan'ı kızdırmanın yollarını arar.

Kaset meselesi yüzünden Dağhan'la gerginliği devam ettiğinden Enver bu iş birliğini kabul eder. Yağmur, Enver'le yaşadığı son olaydan sonra gördüklerini hazmedemez ve aile evine geri döner.

Fatma, Dağhan'ın da Aydan'dan ayrıldığını öğrenince hem Enver'i hem Dağhan'ı karşısına alıp durumu düzeltmeleri için akıl verir.

Leyla Korkut'un yardım teklifini kabul eder ve geri dönmemesi için Korkut'un ondan istediklerini yerine getirmeye başlar.

Arif'in evine dışardan saldırmanın yeterli gelmeyeceğini düşünen Müdür, içeriye bir kadın muhbir sokabileceklerini düşünür ve Leyla'yı bu iş için ikna etmeye çalışır.

Dağhan şiddetle karşı çıksa da Leyla ve Gürkan Arif'in evine girerler. Dağhan ve Müdür'ün örgütü bitirme çabaları dışarıdan devam ederken Leyla da içeride elinden geleni yapar.

Ancak küçük bir hata onları tehlikenin ortasında bırakır. Arif olayının yankıları sürerken Dağhan Korkut'un yaşadığını öğrenir.