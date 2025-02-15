Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe veda ediyor.

15.02.2025 10:26  Güncelleme: 10:45
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Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle ilgi çekiyor.

BEKLENMEDİK VEDA

Cuma akşamlarına damga vuran ekranların en uzun soluklu dizisinde bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda etmeye hazırlanıyor.

Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

3 YAPIMDA BİRDEN ROL ALIYOR

Öte yandan Burak Alkaş şu günlerde toplam 3 dizide birden rol alıyoe. Ana akımda Arka Sokaklar'da seyirciyle buluşan Alkaş, TRT tabii'nin Yeşil Deniz Milenyum ve Tozkoparan İskender Kaos dizilerinde rol alıyor.

Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar, Burak Alkaş, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    resim çok mantıklı olmus 11 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Ben de haber vereyim, ilerleyen bölümlerde başrol oyuncuları da diziye veda edecek. isimlerini biliyorsunuz. 2 5 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    allahın beladı dizi bitmek bilmedi 3 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    daha yeni başladı tam diziye renk kattı diyoruz ölüyor o dizide o kadar ruhsuz oyuncular varken mesela selin ve hakan çok boş oyuncu bunlar ölseydi anlardık 2 0 Yanıtla
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