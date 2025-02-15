Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle ilgi çekiyor.
Cuma akşamlarına damga vuran ekranların en uzun soluklu dizisinde bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda etmeye hazırlanıyor.
Öte yandan Burak Alkaş şu günlerde toplam 3 dizide birden rol alıyoe. Ana akımda Arka Sokaklar'da seyirciyle buluşan Alkaş, TRT tabii'nin Yeşil Deniz Milenyum ve Tozkoparan İskender Kaos dizilerinde rol alıyor.
Son Dakika › Magazin › Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda - Son Dakika
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