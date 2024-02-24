Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu, çekimler iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu, çekimler iptal edildi

Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu, çekimler iptal edildi

Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Kostüm aracını kullanan şoför gelmeyince çekimler iptal edildi. Aracın ve şoförün kaybolmasıyla çekimlerde kullanılan kıyafetlere ulaşılamayınca D Media yasal işlem başlattı.

24.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran ve Burcu Kara gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Çekim esnasında ekibe ait kostüm aracı kaybolunca set iptal edilmek zorunda kaldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Arka Sokaklar dizisinin oyuncularına ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi.

Aracın ve şoförün ortadan kaybolmasıyla çekimlerde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yeleklere ulaşılamayınca set iptal edildi. Çekim gerekli kostüm ve ekipmanların temin edilmesi için ertelenirken D Media da konuyla ilgili tutanak tutarak yasal işlem başlattı.

Kaynak: Magazinkolik

Hasan Denizyaran, İlker İnanoğlu, Burcu Kara, Özgür Ozan, Çınar, Televizyon, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu, çekimler iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu, çekimler iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement