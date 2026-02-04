Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü - Son Dakika
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü

Arka Sokaklar\'ın Vedat Müdür\'ü son haliyle sevenlerini üzdü
04.02.2026 17:02  Güncelleme: 17:32
Arka Sokaklar\'ın Vedat Müdür\'ü son haliyle sevenlerini üzdü
Haber Videosu

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak, 79 yaşında Taksim'de bir huzurevinde yaşadığını ve setlere dönmeyi çok istediğini söyledi.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. 79 yaşındaki sanatçının, bir süredir Taksim'de bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

"ARTIK TEKLİF GELMİYOR"

Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, hem setlere olan özlemini hem de yaşadığı süreci samimi sözlerle anlattı. "Arka Sokaklar'ı çok özlüyorum ama artık teklif gelmiyor. Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim" diyen Ormiyak, yeniden uzun soluklu bir projede yer almak istediğini dile getirdi. Usta oyuncu, "Bana Arka Sokaklar gibi 17-20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki" ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü

SOSYAL MEDYADA DUYGULANDIRAN YORUMLAR

Ormiyak'ın son hali sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar, usta oyuncu için "çok üzüldüm", "gerçek değer zamanla yeniden fark edilir" ve "çok yaşlanmış" gibi yorumlar yaptı.

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara21 Ankara21:
    La yeter la, dinlen biraz da 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
