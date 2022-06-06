Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor - Son Dakika
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Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor

06.06.2022 10:12
Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor

Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Çağlayan, müzik ve kahkahanın bir arada olduğu "Size Anlatacaklarım Var" ile 22 Haziran'da Zorlu PSM'de izleyici karşısına çıkacak. Atmosfer Sahne Sanatları tarafından düzenlenen gösteri daha sonrada 26 Temmuz İzmir Bostanlı Suat Taşer'de sahnelenecek.

Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor
Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor - Son Dakika

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