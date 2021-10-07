Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın sunumuyla 196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle programının konuğu oldu. Hayatı bir film haline getirilerek izletilen Karadağlı, babası Turgay Karadağlı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Programda hayatından bahsedilen oyuncu, Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyordu?" sorusu üzerine "Babam düşünürdü, okurdu. Babam enteresan bir adamdı. Kars kökenli 7 kardeşli bir ailenin en küçüğüydü. Babam, kardeşler arasından en müziği ve sanatı seven adam. Büyük ailenin küçük şımarık çocuğu gibi. 1960-61 Türkiye Ses Kral'ı olmuş, bilardo şampiyonu... Çalışmayıp para yiyordu. Çok alkolü seven bir adamdı. Babamdan hiç şiddet görmedim, annem daha otoriter ve disiplinliydi" dedi.
Son Dakika › Magazin › Armağan Çağlayan'ın 'Babanız ne iş yapıyor?' sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt - Son Dakika Magazin