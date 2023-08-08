Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti

08.08.2023 15:54

Eski oryantal Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak, 3 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran Asena, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Oryantali bırakarak uzun yıllar önce eşiyle yurt dışına taşınan Asena Çakmak'ın 3 aydır hastanede tedavi gören babası Burhan Çakmak yaşamını yitirdi. Baba acısıyla yıkılan Asena, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Didim'de yaşayan Burhan Çakmak, 3 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı. Baba acısıyla sarsılan Asena ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Didim Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak'ın cenazesi Denizköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede gözyaşlarına boğulan Asena, "Baba acısı ne diyebilirim ki, çok üzgünüm" diye konuştu. Asena ile annesi, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Asena Çakmak'ın babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti - Son Dakika


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