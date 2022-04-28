Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi

28.04.2022 21:38
Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi

İki başarılı rap sanatçısı Asil Slang ve Kozmos bu kez Paris'te bir araya geldi.

Asil Slang ve Kozmos'un Sony Music Turkey etiketiyle 29 Nisan'da yayınlanacak "Paris" şarkısında sözler Asil Slang ve Kozmos, müzik Davinci, düzenleme ise Asil Slang ve Davinci imzası taşıyor. Mix-mastering ise Can Paşa'ya ait.

Yakın zamanda Yar Etmezler şarkısını yayınlayan ve üretimlerine ara vermeden devam eden Asil, Kozmos'la bir araya geldiği bu şarkıyla dikkatleri ilk anda üzerine çekecek.

29 Nisan'da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak şarkının Melis Piyale yönetmenliğinde çekilen klibi de Asil Slang youtube kanalında yayında olacak.

Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi
Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi
Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi

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Kozmos, Nisan, Paris, Sony, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi - Son Dakika


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