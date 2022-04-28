Asil Slang ve Kozmos 'paris'te Bir Araya Geldi - Son Dakika

Asil Slang ve Kozmos'un Sony Music Turkey etiketiyle 29 Nisan'da yayınlanacak "Paris" şarkısında sözler Asil Slang ve Kozmos, müzik Davinci, düzenleme ise Asil Slang ve Davinci imzası taşıyor. Mix-mastering ise Can Paşa'ya ait.

Yakın zamanda Yar Etmezler şarkısını yayınlayan ve üretimlerine ara vermeden devam eden Asil, Kozmos'la bir araya geldiği bu şarkıyla dikkatleri ilk anda üzerine çekecek.

29 Nisan'da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak şarkının Melis Piyale yönetmenliğinde çekilen klibi de Asil Slang youtube kanalında yayında olacak.