Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi - Son Dakika
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Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi

23.02.2022 22:51
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun sevilen karakteri Matmazel'e hayat veren Zerrin Tekindor, yıllar sonra ortaya çıktı. Tekindor'un sokakta pijamalı dolaşması şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen oyuncu Zerrin Tekindor, Levent'te bir ofise girerken objektiflere takıldı. Gazetecileri karşısında görünce şok olan ünlü oyuncu, panik anlarını kısa sürede atıp yüzünü gizledi.

Makyajsız ve pijamalı haliyle görüntü vermek istemeyen Tekindor hızlı adımlarla ofise girdi.

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor kimdir, nereli, kaç yaşında; 1964 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Zerrin Tekindor, 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney', 'Zemheri' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi sevilen projelerde rol almıştır.

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır.

Çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır. Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

Zerrin Tekindor, 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney', 'Zemheri' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi sevilen projelerde rol almıştır.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi

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Kurt Seyit ve Şura, Zerrin Tekindor, Tiyatro, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un Son Hali Şaşkına Çevirdi - Son Dakika
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