Aşk Mantık İntikam dizisinde neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi? - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam dizisinde neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi?

07.04.2022 15:19

Her cuma izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra ve Orhan'ın mutlu ve huzurlu bir hayat özlemleri gerçek olacak mı?

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisin 40. bölümünde kurulan müzakere masasında Ozan ve Esra'nın kavgası damga vuracak.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Final olmasına 3 bölüm kalan Aşk Mantık İntikam'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde Esra ve Ozan kavga etmeden bir yaşam sürmek isteseler de bu durum çok uzun sürmeyecek. Yemek masasında Ozan'ın söylediği söz, kavganın fitilini ateşlemeye yetmiştir bile.

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08 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı 08 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı Aşk Mantık İntikam 40. Bölüm Fragmanı Aşk Mantık İntikam 40. Bölüm Fragmanı

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam dizisinde neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi? - Son Dakika


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