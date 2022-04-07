Aşk Mantık İntikam dizisinde neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi? - Son Dakika

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisin 40. bölümünde kurulan müzakere masasında Ozan ve Esra'nın kavgası damga vuracak.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Final olmasına 3 bölüm kalan Aşk Mantık İntikam'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde Esra ve Ozan kavga etmeden bir yaşam sürmek isteseler de bu durum çok uzun sürmeyecek. Yemek masasında Ozan'ın söylediği söz, kavganın fitilini ateşlemeye yetmiştir bile.