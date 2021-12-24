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Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır? - Son Dakika

Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?

24.12.2021 13:40

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Yeni bölümde Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayaz'ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan'a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas'ı kaybetmemek için Ayaz'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan'ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela'yı kullanmaktan çekinmez. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun Ozan'ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ayaz'ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, bu bilginin doğruluğundan hala şüphelidir. Esra bu yüzleşmeden daha fazla kaçamayacağını söyleyerek babasıyla görüşmesi konusunda Ozan'ı destekler. Sonunda babasının karşısına çıkan Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir?

Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, türlü manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışırken Ayaz da Ozan'ı her alanda köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Hiç beklemediği bir anda Ayaz'la karşı karşıya gelen Esra, Ayaz'ın kendisine yaptığı teklifle şok olacaktır.

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır? - Son Dakika Magazin


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