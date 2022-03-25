Aşk Mantık İntikam dizisinde finale yaklaşıldı! Hikaye, Esra'nın hafızasını kaybetmesiyle başa dönüyor - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam dizisinde finale yaklaşıldı! Hikaye, Esra'nın hafızasını kaybetmesiyle başa dönüyor

25.03.2022 12:49
Aşk Mantık İntikam dizisinde finale yaklaşıldı! Hikaye, Esra'nın hafızasını kaybetmesiyle başa dönüyor

Aşk Mantık İntikam dizisinin 38. yeni bölümü 25 Mart Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrolünde bulunduğu dizinin 42. bölümde final yapması kesinleşti. Burcu Özberk son sahneleri çektiklerini ve 42. bölümde dizinin biteceğini açıkladı.

Fox TV ekranında Haziran ayında başlayan ve kış döneminde de ayakta kalarak çok iyi bir performans ortaya koyan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümlerinde neler olacağı da merakla bekleniyor. 38. yeni bölümde; Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan'la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır. Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra'ya geçmişini hatırlatmaya çalışır.

Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalışmaktadır. Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra'nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz.

Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar yaratacaklardır. İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam dizisinde finale yaklaşıldı! Hikaye, Esra'nın hafızasını kaybetmesiyle başa dönüyor - Son Dakika


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