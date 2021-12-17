Paris'e giden çift tatilden karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren Demet Özdemir'in güzelliğine sosyal medya kullanıcıları övgüler yağdırırken Oğuzhan Koç'un 'Aşkım bi de beni tek çek :)' şeklinde esprili bir not düştüğü fotoğraf karesi ilgi gördü.
Instagram'da 14,4milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir ile Instagram'da 2,5milyon takipçisi olan şarkıcı Oğuzhan Koç'un çıktıkları Paris tatilinden kareleri büyük ilgi gördü.
Çiftin sosyal medyada ayrı ayrı paylaştıkları pozlarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. İşte çiftin o paylaşımları...
Son Dakika › Magazin › Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te - Son Dakika Magazin