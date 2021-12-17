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Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te - Son Dakika

Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te

17.12.2021 13:32
Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te

Bir süredir birlikte olan ve aşkları dolu dizgin devam eden şarkıcı Oğuzhan Koç (36) ile oyuncu Demet Özdemir (29) çifti aşk tatiline çıktı.

Paris'e giden çift tatilden karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te

Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren Demet Özdemir'in güzelliğine sosyal medya kullanıcıları övgüler yağdırırken Oğuzhan Koç'un 'Aşkım bi de beni tek çek :)' şeklinde esprili bir not düştüğü fotoğraf karesi ilgi gördü.

Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te

Instagram'da 14,4milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir ile Instagram'da 2,5milyon takipçisi olan şarkıcı Oğuzhan Koç'un çıktıkları Paris tatilinden kareleri büyük ilgi gördü.

Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te

Çiftin sosyal medyada ayrı ayrı paylaştıkları pozlarına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. İşte çiftin o paylaşımları...

Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te

Demet Özdemir, Eifel Kulesi, Oğuzhan Koç, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk tatiline çıktılar: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Paris'te - Son Dakika Magazin


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