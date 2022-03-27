Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu - Son Dakika
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Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu

27.03.2022 11:04
Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu

Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarının ardından ikilinin sosyal medya fenomeni Dila Tarkan'ın düğününde bir araya geldi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo Alsaloussi ile evlilik kararı almıştı. Düğün için hazırlıklara başlayan ve önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftin ayrılığı magazin gündemine damga vurdu.

Bir süre önce Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile ayrılan Şeyma Subaşı'nın, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aynı anda Yunan adalarından story paylaşması dikkat çekti. İkilinin sosyetik sosyal medya fenomeni Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in Atina'daki nikah törenine katıldığı öğrenildi.

Subaşı, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı ile sosyal medya hesabından birlikte olan kareleri paylaşması dikkat çekti.

Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu
Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu
Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu
Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu

YORUMLAR
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Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu

Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşk Yaşadığı İddia Edilen Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Aynı Düğünde Buluştu - Son Dakika
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