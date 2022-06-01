Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı! - Son Dakika
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Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı!

01.06.2022 16:38

Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu, yeni projesi hakkında merak edilen soruları cevapladı. Filmde Akarsu'nun kız arkadaşını oynayacak olan oyuncu, bir muhabirin "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi.

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Elle dergisinin ödül törenine katılan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuştu.

ÖLÜM SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERDİ

Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.

Aslı Bekiroğlu'ndan filminde oynayacağı Barış Akarsu hakkındaki soruya tepki çekecek cevap
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Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu, Film, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı! - Son Dakika


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