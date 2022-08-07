Aslı Enver'in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı O İsim Bakın Kim!

Aslı Enver hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyor. İkiliyi yakın arkadaşları tanıştırmış 3 haftadır görüştükleri gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Snob Magazin

Önder Öztarhan, Aslı Enver, Magazin, Son Dakika

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