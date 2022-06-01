Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı - Son Dakika
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Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı

01.06.2022 22:51
Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Bodrum'da bikinili haliyle objektiflere yansıdı. Plajda güneşin tadını çıkaran Enver, gazetecileri fark edince sahili terk etti.

Geçtiğimiz günlerde Önder Öztarhan ile yollarını ayıran Aslı Enver, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, gün boyu güneşin tadını çıkardı.

38 yaşındaki Enver, vücuduna güneş kremi sürmek için yanındaki arkadaşından yardım aldı.

Bir ara telefonuyla ilgilenen Enver, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince iskeleyi terk etti.

'BİRBİRİMİZE ZAMAN AYIRAMADIK'

Önder Öztarhan ile ilişkisini noktalayan Aslı Enver, ayrılık sonrası açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Öztarhan'la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.

Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı
Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı
Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı
Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı
Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Aslı Enver Sezonu Bodrum'da Açtı - Son Dakika


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