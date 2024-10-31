Aslı Turanlı, Can Yaman ile Olayı Yalanladı

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Oyuncu Aslı Turanlı, İtalya'da düzenlenen film festivalinde Can Yaman'a bardak fırlattığı ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Turanlı, "Böyle bir şeylerde anılmak istemiyorum. Arkadaşlar benim kimseyle hayatım boyunca problemim olmadı" dedi.

Film festivali için İtalya'ya giden Aslı Turanlı, iddiaya göre uzun zamandır İtalya'da yaşayan Can Yaman ile bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın üstüne Turanlı'nın Yaman'a bardak fırlattığı iddia edildi. Olayın ardından Turanlı, sosyal medyasından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Etiler'de bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turanlı, adının bu olayla anılmasını istemediğini ifade ederek bu zamana kadar kimseyle de bir problemi olmadığına vurgu yaptı.

"Böyle bir şeylerde anılmak istemiyorum"

İtalya'ya yeni bir proje için gittiğini belirten Aslı Turanlı, "İtalya güzel geçti. Güzel keyifliydi. Yani benim Cannes ilgili konuşabileceğim tek şey yaptığım iş görüşmesidir. Benim 2020 yılında bir proje yazmıştım ama araya covid girdi. Hatta sizler de çok desteklemişsiniz o dönem. Ana akımda olacaktı. Covid yüzünden de rafa kaldırmıştık. Sonra o raftan çıkaralım dedik. Cannes fuarında bakalım görücüsü çıkar mı diye. Sonrasında bir İtalyan prodüktörün dikkatini çekti. Onun heyecanı içindeyiz aslında. İtalya'da sürekli reality şov yapan bir kanalda yüzde seksenlik bir anlaşma yaptık. Arkadaşlar konuştum konuşacağımı zaten. Gerçekten arkadaşlar hiç gerek yok. Böyle bir şeylerde anılmak istemiyorum. Arkadaşlar benim kimseyle hayatım boyunca problemim olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL