Aslı Turanlı, Can Yaman ile Olayı Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Aslı Turanlı, Can Yaman ile Olayı Yalanladı

Aslı Turanlı, Can Yaman ile Olayı Yalanladı

Aslı Turanlı, İtalya'daki festivalde Can Yaman'a bardak fırlatmadığını söyledi, sorun istemediğini belirtti.

31.10.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Aslı Turanlı, İtalya'da düzenlenen film festivalinde Can Yaman'a bardak fırlattığı ile ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. Turanlı, "Böyle bir şeylerde anılmak istemiyorum. Arkadaşlar benim kimseyle hayatım boyunca problemim olmadı" dedi.

Film festivali için İtalya'ya giden Aslı Turanlı, iddiaya göre uzun zamandır İtalya'da yaşayan Can Yaman ile bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın üstüne Turanlı'nın Yaman'a bardak fırlattığı iddia edildi. Olayın ardından Turanlı, sosyal medyasından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Etiler'de bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turanlı, adının bu olayla anılmasını istemediğini ifade ederek bu zamana kadar kimseyle de bir problemi olmadığına vurgu yaptı.

"Böyle bir şeylerde anılmak istemiyorum"

İtalya'ya yeni bir proje için gittiğini belirten Aslı Turanlı, "İtalya güzel geçti. Güzel keyifliydi. Yani benim Cannes ilgili konuşabileceğim tek şey yaptığım iş görüşmesidir. Benim 2020 yılında bir proje yazmıştım ama araya covid girdi. Hatta sizler de çok desteklemişsiniz o dönem. Ana akımda olacaktı. Covid yüzünden de rafa kaldırmıştık. Sonra o raftan çıkaralım dedik. Cannes fuarında bakalım görücüsü çıkar mı diye. Sonrasında bir İtalyan prodüktörün dikkatini çekti. Onun heyecanı içindeyiz aslında. İtalya'da sürekli reality şov yapan bir kanalda yüzde seksenlik bir anlaşma yaptık. Arkadaşlar konuştum konuşacağımı zaten. Gerçekten arkadaşlar hiç gerek yok. Böyle bir şeylerde anılmak istemiyorum. Arkadaşlar benim kimseyle hayatım boyunca problemim olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Film Festivali, Can Yaman, Magazin, Olaylar, Ünlüler, İtalya, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Turanlı, Can Yaman ile Olayı Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Aslı Turanlı, Can Yaman ile Olayı Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.