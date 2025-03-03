Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

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Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara dönen ve burada Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, evinin önüne park eden aracı görünce sinirlendi.

"BURASI BENİM EVİMİN ÖNÜ"

Bir süre setlere ara veren ve İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen oyuncu, projeler için şehre dönüş yaparak Kadıköy'e yerleşti. Şehir hayatına alışmaya çalışan Gürbüz, evinin önüne park eden aracı görünce "Burası benim evimin önü" diyerek aracın plakasını ifşa etti.

"BÖYLE GERİ ZEKALILIKLAR YAPMAYIN"

Aracı park eden kişi için ağır ifadeler kullanan Gürbüz, "Bu da Kadıköyümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı bu artık geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın" dedi.

BELEDİYEYE SİTEM ETTİ

Aslıhan Gürbüz Kadıköy Belediyesi'ne de isyan ederek "Kadıköy Belediyesi bu kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor. Kafalara göre kamyonlar yol kapatıyor çekilmez bir halde" ifadelerine yer verdi.