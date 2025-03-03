Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı - Son Dakika
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Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

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Kral Kaybederse dizisinde Handan rolüne hayat veren Aslıhan Gürbüz uzun zamandır doğayla iç içe yaşıyordu. Projeler için şehre dönen Gürbüz Kadıköy'de yaşıyor. Oyuncu son olarak kapısının önüne park eden arabaya ağzına geleni söyledi.

03.03.2025 09:55  Güncelleme: 10:05
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Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara dönen ve burada Handan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, evinin önüne park eden aracı görünce sinirlendi.

"BURASI BENİM EVİMİN ÖNÜ"

Bir süre setlere ara veren ve İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen oyuncu, projeler için şehre dönüş yaparak Kadıköy'e yerleşti. Şehir hayatına alışmaya çalışan Gürbüz, evinin önüne park eden aracı görünce "Burası benim evimin önü" diyerek aracın plakasını ifşa etti.

"BÖYLE GERİ ZEKALILIKLAR YAPMAYIN"

Aracı park eden kişi için ağır ifadeler kullanan Gürbüz, "Bu da Kadıköyümüzün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı bu artık geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın" dedi.

BELEDİYEYE SİTEM ETTİ

Aslıhan Gürbüz Kadıköy Belediyesi'ne de isyan ederek "Kadıköy Belediyesi bu kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor. Kafalara göre kamyonlar yol kapatıyor çekilmez bir halde" ifadelerine yer verdi.

Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Kral Kaybederse, Aslıhan Gürbüz, Kültür Sanat, Kadıköy, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 205622:
    eee evin önü olunca senin mi oluyor parknyasagi yoksa adam koyar 40 85 Yanıtla
  • Aa:
    haklı 63 18 Yanıtla
  • bşktuna:
    ÇOK HAKLI! AĞIR KONUŞMAMIŞ AZ KONUŞMUŞ!!! 64 13 Yanıtla
  • Kzk :
    Bir sen mi medenisin? Bunası İstanbul'a uyanık olmak gerekli, adam bulmuş park yerini pert etmiş 4 54 Yanıtla
  • mossi :
    istanbulda kim nereyi bulursa 32 2 Yanıtla
  • 199598aa:
    Hak veriyorum,sadece bir kişinin arabası park edecek diye binlerce kişi mağdur oluyor...Herkes arabasını nerede işi varsa yada tam evinin önüne çekmek zorunda mı? Hatalı park yapan insanlara hak verenlere de anlam veremiyorum...Tam evlerinin önüne,evlerinden çıkamayacak şekilde bir araç park edince de aynı sakinlikle karşılarlar umarım...Kalabalık bir şehirde,birlikte yaşıyorsak bazı kurallara uymamız gerekiyor...Herkes kafasına göre yaşarsa vay bizlere... 24 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Allah İstanbul'a düşmanımı bile düşürmesin! 12 0 Yanıtla
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