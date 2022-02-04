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Aslıhan Karalar'ın Alışveriş Şıklığı - Son Dakika

Aslıhan Karalar'ın Alışveriş Şıklığı

04.02.2022 13:21
Aslıhan Karalar'ın Alışveriş Şıklığı

Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Karalar ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi. İşte detaylar…

Bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren güzel oyuncu, şu aralar yoğun bir şekilde gelen senaryo okuduğunu ve görüşmeler yaptığını söyledi.

Gelen tekliflerle ilgili henüz netleşen bir durum olmadığı gerekçesiyle açıklama yapmayı doğru bulmayan Karalar, her zaman olduğu tarzı ve şıklığıyla da dikkat çekti.

Aslıhan Karalar kimdir?

27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da doğan Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aslıhan Karalar hayatını İngiltere'de sürdürmekte ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de İşletme okumaktadır. Aslıhan Karalar, 2017 Best Model of The World birincisi olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, son olarak ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermiştir.

Aslıhan Karalar'ın Alışveriş Şıklığı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslıhan Karalar'ın Alışveriş Şıklığı - Son Dakika Magazin


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