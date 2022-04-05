Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket - Son Dakika
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Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

05.04.2022 22:16
Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

Pelin Akil ve Aslıhan Karalar, doğum günleri için takipçilerinden hediye yerine otizmli çocuklara bağış yapılmasını istedi.

17 Nisan'da 36 yaşına girecek olan Pelin Akil ile 27 Nisan'da yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Aslıhan Karalar, anlamlı bir bağışa imza attı. İki ünlü oyuncu doğum günlerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağışladı.

Pelin Akil ve Aslıhan Karalar, vakıfla birlikte otistik bireylerin eğitimine destek olacak. İki ünlü oyuncu, doğum günü için kendilerine hediye gönderilmesi yerine vakfa bağış yapılmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket
Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket

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Aslıhan Karalar, Pelin Akil, Nisan, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslıhan Karalar ve Pelin Akil'den Alkışlanacak Hareket - Son Dakika


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