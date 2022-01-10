Atiye'nin gençlik iksiri

Dünya müziğini harmanladığı, kayıtları Türkiye, Yunanistan, Londra gibi şehirlerde yapılan yeni albümünü yayımlamadan 2 single daha yayınlamayı planlayan Atiye, bu kadar genç ve fit görünmesinin sebebini açıkladı : ' Her gün dans ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum ve şeker dahil, meyveyi de yaşamımdan çıkardım'

Ayrıca genç sanatçı pop müziğin kral ve kraliçe kısmına da bir açıklık getirdi: ' Herkes üretim yaptığı sürece kral ve kraliçedir. Son karar halkındır. Tacı kime isterse verir' açıklamasını yaptı.