Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi

07.12.2022 16:18

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Tatlı Sert programına katılan bir kişi, 600 TL'ye muska yaptığını söyledi. Müge Anlı'nın canlı yayında kestiği muskanın içinden cips paketi ve bahis bülteni çıktı.

18 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 70 yaşındaki Mehmet Bey anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Kendisinin hoca olduğunu iddia eden Mehmet Bey'in yaptığı muskalar canlı yayında tek tek açıldı. Muskaların içine bakan Müge Anlı karşılaştığı manzara karşısında şaşıp kaldı.

BİR MUSKA İÇİN 600 TL ALIYOR

Kendini hoca olarak tanıtan ve muskalar, tılsımlar yaptığını söyleyen Mehmet Bey, yaptığı muskalardan birini canlı yayına getirdi. Bu muskalardan evde binlerce olduğunu ve insanların bu muskalar için 600 TL verdiklerini ifade etti.

Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi

İÇİNDEN CİPS PAKETİ VE BAHİS BÜLTENİ ÇIKTI

Müge Anlı muskanın içini açıp baktığında cips paketi ve bahis bülteni çıktığını gördü. Bu anlarda büyük şaşkınlık yaşayan başarılı sunucu, "Büyü diye inandığınız şeyler işte bunlar" diyerek seyircilerini uyardı.

YORUMLAR
500
Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı öne sürülen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim Kendisinden 52 yaş küçük kızı kaçırdığı öne sürülen muskacı hocadan olay sözler: 10 yıldır erkek değilim Müge Anlı'da çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Yayına çıkmama nedeni belli oldu Müge Anlı'da çoklu ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Yayına çıkmama nedeni belli oldu

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu! Jesus'un gözüne giren genç, A Takım'a kazandırılacak
16:39 Ünlü iş insanı Ömer Faruk Başaran, Büyük Türkiye Hareketi'ni başlattı
16:16 İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakılmasına tepki yağıyor
16:15 Survivor ile ünlenen Turabi'den bir skandal paylaşım daha! Bir kadında aradığı kriterleri sıraladı
15:57 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu gördüğü hal eşini derinden sarstı: Çok üzgünüm
15:55 Bakanlık asgari ücret anketi sonuçları açıkladı! İşte kamuoyunun ortak beklentisi...
15:35 Kızını dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı! Nişanlısı, komşusuyla uzun yıllardır ilişki içindeymiş
15:34 Son seçim anketinde MHP'ye kötü sürpriz! Oy oranı bu seviyeyi hiç görmemişti
15:25 Almanya'daki darbe girişiminin arkasında Rusya mı var? İddialara Kremlin'den yanıt geldi
15:20 Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 17:12:29. #1.12#
SON DAKİKA: Müge Anlı, canlı yayında 600 TL'ye yaptırılan muskayı kesti; içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement