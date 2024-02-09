ATV'nin iddialı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor - Son Dakika
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ATV'nin iddialı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Gizem Karaca, Can Bartu Arslan ve Erkan Bektaş'ın başrolünü paylaştığı ATV'nin iddialı dizisi Safir'de İpek Tuzcuoğlu'nun vedasının ardından İlhan Şen, Gizem Karaca ve Erkan Bektaş kadrodan ayrılıyor.

09.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:27
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İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Nur Yazar, Gizem Karaca, Can Bartu Arslan ve Erkan Bektaş'ın başrolünü paylaştığı ATV'nin iddialı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. İpek Tuzcuoğlu'nun vedasının ardından İlhan Şen, Gizem Karaca ve Erkan Bektaş kadrodan ayrılıyor.

BAŞROLÜN HİKAYESİ BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kapadokya'da çekilen Safir dizisinde peş peşe vedalar yaşanacak. Performansıyla alkış toplayan başrol oyuncusu İlhan Şen, hikayesi bittiği için kadrodan ayrılıyor. Diziye sonrada Güneş Açıkalın karakteriyle dahil olan Gizem Karaca ve Vural'ı oynayan Erkan Bektaş da diziye veda ediyor. 26. bölümde final yapacağı konuşulan dizinin akıbeti de ilerleyen günlerde belli olacak.

ATV'nin iddialı dizisi Safir'de yaprak dökümü! Başrol dahil 3 kişi veda ediyor
ATV'nin iddialı dizisi Safir'de yaprak dökümü! Başrol dahil 3 kişi veda ediyor
ATV'nin iddialı dizisi Safir'de yaprak dökümü! Başrol dahil 3 kişi veda ediyor
ATV'nin iddialı dizisi Safir'de yaprak dökümü! Başrol dahil 3 kişi veda ediyor
ATV\'nin iddialı dizisi Safir\'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor

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Gizem Karaca, İlhan Şen, Safir, Atv, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ATV'nin iddialı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATV'nin iddialı dizisi Safir'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor - Son Dakika
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