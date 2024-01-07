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Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı - Son Dakika
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Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan Vural Çelik hastanelik oldu. Influenza'ya yakalanan ünlü oyuncu geçmiş olsun mesajlarına teşekkür ederek durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza\'ya yakalandı
07.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:04
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Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı. Hastanede gördüğü tedavainin ardından eve geçen ünlü oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek kendisini merak eden sevenlerine teşekkür etti.

INFLUENZA'YA YAKALANDI

Hastane yatağından serum aldığı anlarını paylaşan Kubilay Aka sevenlerini korkuttu. Son dönemin salgın hastalığı Influenza'ya yakalanan ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu

"İLAÇLARIMI ALIP İSTİRAHAT EDİYORUM"

Vural Çelik, "Gönderdiğiniz binlerce "Geçmiş Olsun" mesajı için çok teşekkür ederim. Ayrıca böylesine sevilmenin gururunu yaşattığınız içinde. Eve geldim, ilaçlarımı kullanıp istirahat ediyorum. Her biriniz benim için ayrı ayrı, birbirine hiç benzemeyen güzellikte kar tanelerisiniz. Sağlıkla kalın."

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu
YORUMLAR (2)
  • Arzum Baskara: Gecmis olsun qubilayy kardes Yanıtla 5 0
  • Necati Kaya: Tv lerde panik çıkmasın diye özellikle haber olarak verilmiyor sanırım ,ama hastaneler,yoğun bakımlar dolu. Birde çevrenize bakın kovid geçirenlerde ,yada aşı olanlardamı bilemem ama kalp krizi ve beyin inmesi o kadar çokki. Allah sonumuzu hayır etsin. Toplu taşımda maske ve el temizliğine dikkat etmeli. Yanıtla 1 0

Avrupa Yakası, Vural Çelik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı - Son Dakika


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