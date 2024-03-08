Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı - Son Dakika
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Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, adının dolandırıcılık için kullanıldığını belirtti. Çağlayan, Doğa Yatırım adlı bir şirketin, kendisinin ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığını ifade etti. Çağlayan, sponsorlu reklam olarak karşısına çıkan bu dolandırıcılığa itibar edilmemesi ve paranın korunması gerektiğini vurguladı. Kendisinin hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir anlaşması olmadığını belirtti.

08.03.2024 20:21  Güncelleme: 20:33
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Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adının dolandırıcılık için kullanıldığını duyurdu.

Çağlayan, Doğa Yatırım adlı şirketi işaret ederek "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır.

Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur" ifadelerini kullandı.

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı - Son Dakika

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