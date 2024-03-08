Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan, adının dolandırıcılık için kullanıldığını açıkladı

Avukat ve YouTuber Armağan Çağlayan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla adının dolandırıcılık için kullanıldığını duyurdu.
Çağlayan, Doğa Yatırım adlı şirketi işaret ederek "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır.
Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur" ifadelerini kullandı.
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Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Ülker Stadyumu önüne heykeli dikilen Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, eseri çok beğendiğini belirterek "Kol kaslarımdan, saçımın duruşuna, yüzümdeki kararlı ifadeye kadar aslında beni çok güzel resmetmişler" derken birçok kullanıcı "Üstü Eda altı Erdem olmuş" yorumunu yaptı.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.
Milli voleybolcu Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ''Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam'' gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
18 yıldır ekran mücadelesine devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde üşüdüğü için aracına aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cinayeti konu alınacak.
Programına konuk ettiği usta oyuncu Nazan Kesal'la sohbet eden Ceyda Düvenci'nin "Umarım bu dizide en az kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi tepki çekti. Sözlerinden dolayı eleştirilerin hedefi olan Düvenci için "Bu nasıl bir hadsizlik" yorumu yapıldı.
Yunus Günçe, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu arkadaşı Efe Deprem'in ardından gözyaşlarına boğuldu. Hayatına geri dönemediğini söyleyen Günçe, "Üzerine toprak attık, aklımdan çıkmıyorsun" diyerek hüngür hüngür ağladı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi, 7. Merzifon Kitap Fuarı'nda müzik resitali yaparak müzikle tedavi konusunda bilgiler paylaştı. Hicaz makamının tedavide kullanıldığını ve bebeklerde etkili olduğunu belirtti.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman arasında yapılan eleme oyununda veda eden isim Mustafa Kemal oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Mustafa Kemal "10 aylık bir bebeğim var ve kafam hep ondaydı. Ben böyle üzülmem diyordum ama vedalar zor" dedi.
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