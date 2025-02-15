Aybüke Pusat ve Furkan Andıç\'ın beklenen aşk pozu yıllar sonra geldi

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Yıllardır aşklarını gizleyen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın, ihanet nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, beklenen aşk pozunu Sevgililer Günü'nde paylaştı.

Beş yılı aşkın süredir aşk yaşayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, şimdiye kadar sevgili olduklarına dair bir açıklama yapmamış ve gelen soruları da yanıtsız bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'a ihanet ettiği öne sürülmüş ve ayrıldıkları öne sürülmüştü.

BEKLENEN POZ YILLAR SONRA GELDİ

Ayrılık iddialarıyla gündemde olan ünlü çift, Sevgililer Günü'nde birlikte yaptıkları paylaşım ile hem ihanet iddialarını yalanladı hem de birlikte olduklarını ilk kez ilan etti. Hayranlarının yıllardır açıklama beklediği çiftin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın aşk pozları