Ayça Ayşin Turan'ın Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ayça Ayşin Turan'ın Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu

17.06.2022 21:21
Ayça Ayşin Turan'ın Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın bu yaz çalışacağı proje belli oldu. Aşk filmindeki partneri ise Ekin Koç…

Alp Navruz'la Ada Masalı dizisinin ardından birçok proje teklifi alan Ayça Ayşin Turan'ın bu yaz çekeceği yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Taff Pictures'ın çekeceği yeni sinema filminde başrol oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turan'ın başrolü paylaşacağı isim de belli oldu; Ekin Koç…

Çekimleri temmuz ayında başlayacak film etkileyici bir aşk hikayesini anlatacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturacak. Saraçoğlu, Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'lu filmi bitirdikten sonra Vahide Perçin'in "Hakime Hanım" dizisinin yönetmen koltuğuna oturacak.

YORUMLAR
500
Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi! Kelebek'in Partisinde Bomba İtiraf Geldi!
Kaynak: Snob Magazin

Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Ekin Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayça Ayşin Turan'ın Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ayça Ayşin Turan'ın Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement