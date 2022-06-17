Ayça Ayşin Turan'ın Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Turan'ın başrolü paylaşacağı isim de belli oldu; Ekin Koç…

Alp Navruz 'la Ada Masalı dizisinin ardından birçok proje teklifi alan Ayça Ayşin Turan 'ın bu yaz çekeceği yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Taff Pictures'ın çekeceği yeni sinema filminde başrol oynayacak.

Kaynak: Snob Magazin

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