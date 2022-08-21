Kirvesinden sünnet çocuğuna kepçeli sürpriz - Son Dakika
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Kirvesinden sünnet çocuğuna kepçeli sürpriz

21.08.2022 17:05
Kirvesinden sünnet çocuğuna kepçeli sürpriz

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kirvesi olduğu 6 yaşındaki yeğeninin çok sevdiği kepçeyi sünnet arabası olarak getiren Yasin Aran, yeğeninin mutluluğuna ortak oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kirvesi olduğu 6 yaşındaki yeğeninin çok sevdiği kepçeyi sünnet arabası olarak getiren Yasin Aran, yeğeninin mutluluğuna ortak oldu.

Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen Esma-Harun Terzi çiftinin oğulları Mustafa Aydın ve Harun Eymen için erkekliğe ilk adım atma töreni olan sünnet şöleninde renkli anlar yaşandı. Gün boyu misafirlerini ağırlayan Terzi ailesi, şölenin en önemli anları arasında yer alan sünnet çocuğunu gezdirmek için otomobiller hazırlıklarını yaptığı sırada Hafriyat işi yapan baba Harun Terzi'nin meslektaşları tarafından sürpriz yapıldı. Kirve Yasin Aran, sünnet çocuklarını gezdirmek amacıyla önceden hazırladığı kepçeyi sünnet alanına getirerek çocukları ve aileleri şaşkına çevirdi. Çocukların rahatça gezebilmeleri için özel olarak hazırlanmış olan kepçenin ön kısmına bindirilen çocuklar ilçe caddelerinde gezmenin zevkini yaşadı.

Kirve sürprizi çocukları sevindirdi

Çocukların kirvesi olan Yasin Aran, yeğenlerinin babalarının mesleği hafriyatçılık nedeniyle çocukların da hafriyat araçlarına olan ilgisini dikkate aldığını ifade ederek: "Özellikle Harun Eymen'in hafriyat araçlarına büyük ilgisi vardı. Sürekli oyuncak kepçelerle oynardı. Ben de onlara sürpriz olarak sünnet gezisi yapacakları arabanın yerine özel olarak her türlü güvenlik tedbirleri alınmış şekilde kepçe hazırlattım. Çocuklarımızı kepçeyle gezdirerek onları çok mutlu ettiğimize inanıyorum. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Allah inşallah damatlıklarını da göstermeyi nasip eder" dedi.

Sünnet konvoyunun en önünde kepçe üzerindeki çocukların gezisi büyük ilgi gördü. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mustafa Aydın, Nazilli, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kirvesinden sünnet çocuğuna kepçeli sürpriz - Son Dakika

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