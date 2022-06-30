Ayla Balyemez Cesur Kıyafetiyle İddiasını Konuşturdu - Son Dakika
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Ayla Balyemez Cesur Kıyafetiyle İddiasını Konuşturdu

30.06.2022 19:21
Ayla Balyemez Cesur Kıyafetiyle İddiasını Konuşturdu

Pop müziğin genç ve güçlü sesi Ayla Balyemez, Boğazın incisi Ena Bosphorus'da sahne aldı. Başarılı şarkıcı, derin yırtmaçlı süper mini eteğiyle kadın popçular arasında yaşanan cesur kıyafet yarışında adeta 'ben de varım' dedi.

Sahnede hareketli şarkıları ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan güzel şarkıcı, iddialı kıyafeti ile hem göze hem kulağa hitap etti.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkıları kendine özgü yorumlayan Balyemez, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Ena Bosphorus'a gelen konuklar sevilen şarkıcının seslendirdiği parçalara gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. 'Dumbala' adlı yeni şarkısının bu hafta çıkacağının müjdesini veren Balyemez, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Ayla Balyemez Cesur Kıyafetiyle İddiasını Konuşturdu - Son Dakika

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