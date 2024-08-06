Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı - Son Dakika
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Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Aylar sonra Türkiye\'ye dönen Akasya Durağı\'nın Zeyno\'su plajda şov yaptı

Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteri ile adından söz ettiren güzel oyuncu Sitare Akbaş, Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Akbaş, siyah bikinisiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

06.08.2024 12:04
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Bir dönemin popüler dizileri arasında yer alan Akasya Durağı'da canlandırdığı Zeyno karakteri ile zihinlere kazınan güzel oyuncu Sitare Akbaş, ABD'den döner dönmez soluğu Çeşme'de aldı.

"NE KADAR DEĞİŞMİŞ"

Arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Akbaş siyah bikinisi ve fit görünümüyle tüm bakışları üzerinde topladı. Düzgün fiziği ile göz dolduran Akbaş plajda adeta şov yaptı. Güzel oyuncuyu görenler "Ne kadar değişmiş" , "Bu Zeyno mu?", "Harika görünüyor" şeklinde yorumlar yaptılar.

Güzel oyuncu plajda böyle görüntülendi;

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı
Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Akasya Durağı, Sitare Akbaş, Türkiye, Çeşme, Söz, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay: Bizde bu haberi bekliyorduk neden bu kız dönmüyor diye merak ediyorduk bu gece rahat uyuruz çok dukur 33 2 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ: hffghjjkk 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı - Son Dakika
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