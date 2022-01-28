Şarkıcı Aynur Aydın'ın yeni şarkısı "Bilmece" hayranlarıyla buluştu. Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı.
Aynur Aydın, klibinde kendisini tavana astırarak cinsel fantezi göndermesi yaptı. Bu klibi izleyenlerden bazıları beğenirken bazıları da tepki gösterdi. Twitter üzerinden açılan Aynur Aydın etiketi altına binlerce kişi tarafından tweet atıldı.
İşte gelen bazı tepkiler:
Son Dakika › Magazin › Aynur Aydın'ın klibinde cinsel fantezi vurgulu sahneler gündeme bomba gibi düştü - Son Dakika Magazin