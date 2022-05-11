Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli - Son Dakika

'Motreb' filmiyle yakaladığı başarının ardından 'Made İn İran' dizisinde izleyici ile buluşan Coşkun, önceki gün bir alışveriş merkezinin organizasyonunda Tahran'a gitti. Organizasyon dahilinde hayranlarıyla buluşup sohbet eden oyuncu hiç bir hayranını kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Kendisi için hazırlanan sahnede kısa bir konuşma yapan Coşkun'un Farsça konuşması dikkat çekti. Ayşegül Coşkun Türkiye'de çekilecek yeni projesinin müjdesini hayranlarına vermeyi ihmal etmedi.