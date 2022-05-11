Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli - Son Dakika
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Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli

11.05.2022 16:48
Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli

İran sinemasında elde ettiği başarıyla adından söz ettiren oyuncu Ayşegül Coşkun Tahran'da sevgi seline uğradı.

'Motreb' filmiyle yakaladığı başarının ardından 'Made İn İran' dizisinde izleyici ile buluşan Coşkun, önceki gün bir alışveriş merkezinin organizasyonunda Tahran'a gitti. Organizasyon dahilinde hayranlarıyla buluşup sohbet eden oyuncu hiç bir hayranını kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Kendisi için hazırlanan sahnede kısa bir konuşma yapan Coşkun'un Farsça konuşması dikkat çekti. Ayşegül Coşkun Türkiye'de çekilecek yeni projesinin müjdesini hayranlarına vermeyi ihmal etmedi.

Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli
Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli
Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli
Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli
Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli
Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Coşkun'a İran'da Sevgi Seli - Son Dakika
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