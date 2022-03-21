Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel Çiftinden Sevindiren Haber - Son Dakika
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Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel Çiftinden Sevindiren Haber

21.03.2022 12:39
Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel Çiftinden Sevindiren Haber

'Baht Oyunu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şaşmaz ile Baysel nişanlanıyor mu? İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Baht Oyunu' dizisinin setinde tanışan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'dan geçtiğimiz haftalarda aşk itirafı gelmişti. Şaşmaz, partneri Baysel ile karelerini Instagram'dan paylaşıp, "İyi ki" yazarak, kalp emojisi koymuştu.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bütün bu gelişmenin ardından Baysel ve Şaşmaz cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

"SÜRPRİZLER PEK YAKINDA"

Ünlü çift, "Sürprizler, güzellikler pek yakında" notuyla samimi karesini paylaştı.

İkilinin bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

NİŞANLANIYORLAR MI?

Çiftin, yaz ayında aile arasında gerçekleştirecekleri bir törenle nişanlanacağı iddia edildi.

"BÖYLE ŞEYLER KISMET İŞİ"

Aytaç Şaşmaz, evlilik planları hakkında "Böyle şeyler kısmet işi. Zaman en büyük pusulamız. Doğru insan, doğru zamanda karşına çıktığında karar verebileceğin bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

CEMRE BAYSEL DİZİLERİ

2021- Baht Oyunu (Ada)

2020- Sol Yanım (Biricik)

2018 – Elimi Bırakma (Melis)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze)

2017 – İsimsizler (Gülperi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca)

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Genç oyuncu Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi olduğu bilinen Aytaç Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu ödülü kazanmıştır.

Televizyon ekranlarında ilk görünmesi 2017 yılında Söz dizisiyle olan Aytaç Şaşmaz kariyerindeki asıl parlamayı bu yaz Kanal D ekranlarında yayına giren romantik komedi Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

AYTAÇ ŞAŞMAZ SEVGİLİSİ KİM?

Aytaç Şaşmaz bir süredir Baht Oyunu dizisindeki partneri Cemre Baysel ile aşk yaşıyor.

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Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, Baht Oyunu, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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